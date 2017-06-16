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«Проявить нужно себя с разных сторон»: победителей конкурса «Минский мастер-2017» наградили 16 июня

16.06.2017 - 20:41

Новости Беларуси. Лучших работников торговли чествовали в Минске. Они проявили себя в городском конкурсе «Минский мастер». За почетное звание боролись 40 специалистов высшего класса. Среди них – повар, официант, кондитер, пекарь, продавец. Кстати, большинство победителей оказались молодыми специалистами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Екатерина Москалевич, победитель конкурса «Минский мастер-2017»:
Проявить нужно было себя с разных сторон. Я готовилась на протяжении двух месяцев.

Тамара Марковник, начальник отдела кадров и общих вопросов ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
Все рядом участвующие в этом конкурсе перенимают мастерство, какой-то опыт, приобретают какие-то определенные знания, изучают новые технологии, потому что много секретов в каждой профессии.

Свое мастерство конкурсанты показали, как говорится, не отходя от кассы. Продавцы презентовали товары и проверяли их качество, повара накрывали тематический стол, официанты удивляли изысканностью сервировки.

«Проявить нужно себя с разных сторон»: победителей конкурса «Минский мастер-2017» наградили 16 июня

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