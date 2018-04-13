﻿ «PROзвёзд». Певице Анне Плетневой поклонник подарил трактор | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

«PROзвёзд». Певице Анне Плетневой поклонник подарил трактор

13.04.2018 - 10:53

Голливудский актёр Рассел Кроу заработал почти три миллиона долларов, распродав на аукционе свои личные вещи и реквизит со съёмок фильмов, в которых снимался. Среди предметов, ушедших с молотка к новым хозяевам, было несколько особенных лотов, проданных за суммы в разы превышавшие стартовые. Среди них оказалась скрипка Джека Обри из фильма «Хозяин морей: На краю земли», алюминиевый меч Максимуса и бутафорская колесница из легендарного «Гладиатора». Торги прошли под лозунгом: «Искусство развода». 


Напомним, в конце прошлого года Кроу окончательно оформил разрыв с австралийской актрисой Даниэль Спенсер, которой оставил кругленькую сумму отступных.

Принц Гарри и Меган Маркл, венчание которых состоится 19 мая, откажутся от свадебных подарков в пользу благотворительности. Об этом пишут британские СМИ, ссылаясь на официальное сообщение от имени королевской семьи. Пара выбрала семь благотворительных организаций, на адрес которых просит сделать пожертвование.  

В белорусских традициях: минчане расписали чайный сервиз для принца Гарри и Меган Маркл


Доподлинно известно, что в предложенном перечне значатся проблемы, которые по-настоящему волнуют влюблённых. В частности, эти учреждения занимаются охраной окружающей среды, защитой прав женщин и решением проблем бездомных.

Почитатель таланта экс-солистки группы «Винтаж» Анны Плетнёвой преподнёс девушке необычный подарок. По словам певицы, она однажды обронила фразу, что мечтает о тракторе, дабы поскорее избавить город от снега. И через несколько дней – вуаля: сельскохозяйственная техника, как по мановению волшебной палочки, припарковалась около студии. Сложно представить, но внимательный поклонник отнюдь не олигарх, а обыкновенный преподаватель в средней школе. Молодой человек вот уже который год не жалеет времени и средств, чтобы радовать своего кумира. Звезда же, в свою очередь, уже отправилась на учёбу и готовится оседлать «железного коня». 

10 апреля на малой сцене концертного зала «Минск» прошёл творческий вечер белорусской актрисы, певицы и телеведущей Веры Поляковой-Макей под названием «С Верой по жизни…». 


Концерт был организован в честь сорокалетия звезды. Круглую дату исполнительница отметит уже в октябре, но ничуть не страшится этой цифры. Для поклонников своего творчества артистка читала стихи и пела. В том числе, были исполнены композиции из кинофильмов, в которых снималась актриса. Поддержать Полякову-Макей пришли её самые близкие и любимые. 


Восьмилетний сын Артём с удовольствием продемонстрировал свою раскрепощенность и артистичность прямо на сцене. А из зала за супругой наблюдал Владимир Макей – министр иностранных дел Беларуси. 

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/willsmith
«Да, потанцуем»: ролик с танцующим сальсу Уиллом Смитом набрал почти 13 миллионов просмотров за день
«Мы отлично провели время в вашей стране»: почему «The Rasmus» начинают тур с Минска и зачем берут с собой финскую рыбу
Фото: instagram.com/buzova86
Детские фото Ольги Бузовой опубликовал ее отец
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Елена Степаненко похудела на 46 килограмм. Секрет диеты артистки
Фото: instagram.com/lizavetabo
В сети обсуждают вторую беременность Елизаветы Боярской
Фото: instagram.com/schwarzenegger
«Я вернулся!»: Арнольд Шварценеггер отправился домой после операции на сердце
Изображение использовано в качестве иллюстрации
Певицу Эдиту Пьеху госпитализировали в Санкт-Петербурге
Фото: instagram.com/maxgalkinru
«Не Белоруссия, а Беларусь». 11-летняя Настя Ванеева поправила Максима Галкина
Все новости по теме Звезды
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru