новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

«Пряный дом»: как делают специи, приправы и пряности в Беларуси?

22.09.2017 - 13:21

Во все времена пряности ценились наравне с золотом, шелками, мехами. Этим утром душистый аромат нас привёл в Борисов в «Пряный дом», где работают настоящие специалисты.

Но это не просто дом, это настоящая фабрика пищевых концентратов с самым современным оборудованием. Сюда стекаются пряности буквально со всего мира – Голландии, Польши, России, Вьетнама, Китая, Мексики, Индии и многих других стран. Технологи предприятия разрабатывают собственные рецептуры приправ, и так хочется на упаковке добавить: «придумано нами – опробовано всей страной!»

Жаль, что телевидение не передаёт запах. Ведь благовонии некоторых пряностей такие, что «занюхаться» можно!

Прежде чем попасть к нам в блюдо, специи проходят огромный путь, в том числе и на фабрике. Ну что ж, заглянем в сердце производства – цех! 

Кстати, стабильный график поставок и качество продукции превыше всего для «Пряного дома».

Производственные мощности «Пряного дома» сделали его одним из ведущих поставщиков и производителей ингредиентов для пищевой промышленности в Беларуси. Например, на фасовочном этапе цифры начинаются с десятков тысяч.

Хотя скорость автоматического машинного оборудования, которое заменяет труд человека, даже ещё выше.

На конечном этапе расфасованные приправы и специи получают свою этикетку и укладываются в шоубоксы.Теперь они отправляются в магазины, ждать на прилавках своего покупателя.  

Натуральные специи оказывают мощное оздоровительное действие, укрепляют иммунитет, замедляют старение и способствуют перевариванию и усвоению пищи. Вот такое недорогое богатство для современного мира!

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Актриса сериала «Сваты» определит обладателя квартиры в 42 туре игры «Удача в придачу»
«Если хочется ещё одну чашку, при том, что ты не добавлял ни сахара, ни молока, значит, это – хороший кофе»
«И как Вы определяете: вот это – золотая какашка?»: кофейный сомелье Кратулис о Kopi Luwak
Витаутас Кратулис: «Маленькая цена для кофе – это явный минус»
Пятый Открытый Фестиваль Сыра «Теория Большого Сыра» пройдёт в Гродно
Удачливые покупатели 41-го тура: ценные призы, разыгрываемые «Евроопт», нашли очередных обладателей
Виктория Елисеева, Алексей Елисеев
Два дня до зарплаты, в кошельке последние 10 рублей: счастливый «миг удачи» семьи Елисеевых
Розыгрыш 42-го тура игры «Удача в придачу» от «Евроопт» состоится 23 сентября
Все новости по теме Продукты питания
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru