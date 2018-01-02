﻿ Прыжки с 17-метрового моста и купание в ледяной воде: новогодние заплывы устраивают по всему миру | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Прыжки с 17-метрового моста и купание в ледяной воде: новогодние заплывы устраивают по всему миру

02.01.2018 - 15:31

Новости мира. По всему миру любители экстремальных купаний устраивают традиционные новогодние заплывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нарядившись в костюмы, десятки смельчаков в США, Канаде, Франции, и Германии погрузились в ледяную воду.

А в Великобритании люди купаются, чтобы лечить посленовогоднее похмелье. По крайней мере, так говорится в традициях.

Хранит свои традиции и Италия. Там смельчаки с 17-метрового моста прыгают в Тибр. Посмотреть на необычное зрелище собираются сотни человек. К слову, данной традиции уже почти полвека.

Прыжки с 17-метрового моста и купание в ледяной воде: новогодние заплывы устраивают по всему миру
Новогодние заплывы устраивают по всему миру
Фото. Новогодние заплывы устраивают по всему миру
Новогодние заплывы устраивают по всему миру
Фото. Новогодние заплывы устраивают по всему миру
Новогодние заплывы устраивают по всему миру
Фото. Новогодние заплывы устраивают по всему миру
Новогодние заплывы устраивают по всему миру
Фото. Новогодние заплывы устраивают по всему миру
Новогодние заплывы устраивают по всему миру
Фото. Новогодние заплывы устраивают по всему миру

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В США велосипедист, выполняя трюк, едва не сел на металлический штырь забора: видео с места события
В США велосипедист, выполняя трюк, едва не сел на металлический штырь забора: видео с места события
Руфер из Китая погиб во время исполнения нового трюка на крыше
Финский каскадер без парашюта выпрыгнул из корзины воздушного шара: видеофакт
Финский каскадер без парашюта выпрыгнул из корзины воздушного шара: видеофакт
«Через билетную кассу, в тамбуре вагона – через машиниста»: что делать, если увидел «зацепера»?
Мальчик поскользнулся и упал с 30 метров: чем может закончиться игра в руферов
Мальчик поскользнулся и упал с 30 метров: чем может закончиться игра в руферов
«Может быть, человеческий фактор»: инструктор по роупджампингу о гибели 27-летнего парня в Соснах
«Думаешь, может, отложить эти прыжки»: где граница между экстримом и смертельной опасностью
«Думаешь, может, отложить эти прыжки»: где граница между экстримом и смертельной опасностью
Видеофакт: акробатка выполнила трюки в 100 метрах над Ниагарским водопадом без страховки
Видеофакт: акробатка выполнила трюки в 100 метрах над Ниагарским водопадом без страховки
Все новости по теме Экстрим
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru