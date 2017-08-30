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500 лет белорусскому книгопечатанию: «Псалтирь»

30.08.2017 - 21:11

Новости Беларуси. «Псалтирь». С этой книги Франциска Скорины начинается эпоха белорусского книгопечатания. Фильм позволяет перенестись в те времена и увидеть, как создавали «Псалтирь», как выглядела типография, из чего делали бумагу и краску.  

Анастасия Бенедисюк, СТВ:
По сути, Псалтирь – это первый инвестиционный проект Скорины. Раньше русских и украинцев, мы, белорусы, получили первую печатную книгу на родном языке.

Где родился Скорина? Стоял ли он за печатным станком? Ответы на эти вопросы – в фильме из цикла к 500-летию белорусского книгопечатания. Также будут раскрыты тайны внешности Скорины и его имени. 

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