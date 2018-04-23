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«Психолог и я». Как реагировать на хамство?

23.04.2018 - 09:53

Марина Прохорова, психолог: 
Так хочется, чтобы утро было добрым, настроение – хорошим, а планы намеченные – оптимистичными. И вроде просыпаешься, чтобы начать день позитивно, как вдруг сталкиваешься с любителями потоптаться по ногам в метро, толкнуть в ребро в переполненном автобусе либо злостно огрызнуться на безобидный вопрос с вашей стороны. И все это без малейших попыток принести извинения. Сегодня речь пойдет о хамстве. Как на него реагировать и в целом воспринимать? 

Как реагировать на хамство? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

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