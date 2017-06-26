новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

Психолог Павел Зыгмантович: «Многие родители отдали ребёнка на воспитание в Youtube»

26.06.2017 - 19:53

Новости Беларуси. Популярность видеохостинга обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Когда мы говорим о новом поколении, вот эти сюжеты, которые поразили, на самом деле, никто не ожидал, что существует такой интерес к тем ребятам, которые размещают в Youtube свои ролики. Это значит, что мы что-то проворонили, не подозревали или просто часть из нас была не информирована?

Павел Зыгмантович, психолог:
Просто взрослым обычно не интересно, что делают дети. Ребёнок сидит в тишине, занят чем-то – слава Богу, он не отвлекает. Это большая известная проблема.

Раньше она была замещена книгами, сейчас появился Youtube.

Но я, как родитель, знаю, что мои дети делают. И я ничего нового не увидел. Но это потому, что я интересуюсь, а многие родители отдали ребёнка на воспитание в Youtube и, в общем, неплохо. Это печально, конечно. 

«Что происходит» с белорусской молодёжью: Youtube, киберспорт, роупджампинг

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Психолог Павел Зыгмантович: «В связи с ростом компьютеров, игр падает подростковая преступность»
Продюсер Руслан Стариковский о блоггерах на ТВ: «Они родят вам много проектов»
«Я сначала обиделся, а потом понял что это нормально»: сколько Влад Бумага просил за съёмки в клипе Карпанова?
Влад Бумага, J:Tsmok, Юлия Годунова: блогеры Беларуси о своей популярности
Влад Бумага, J:Tsmok, Юлия Годунова: блогеры Беларуси о своей популярности
Юлия Годунова, Влад Бумага
Юные видеоблогеры Беларуси: что они вырезают при монтаже своих роликов и почему их смотрят миллионы?
В Беларуси мессенджер больше всего используют жители Минска
В Беларуси мессенджер больше всего используют жители Минска
Фото: a4omg
3 тысячи фанатов «Бумаги» в одном месте: факты о минском видеоблогере Владе Бумаге
Германия вводит ответственность для соцсетей за размещение комментариев, разжигающих ненависть, и ложных новостей
Германия вводит ответственность для соцсетей за размещение комментариев, разжигающих ненависть, и ложных новостей
Все новости по теме Интернет
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru