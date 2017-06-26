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Психолог Павел Зыгмантович: «В связи с ростом компьютеров, игр падает подростковая преступность»

26.06.2017 - 19:55

Новости Беларуси. Чем полезна увлечённость компьютерными играми, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Павел Зыгмантович, психолог:
В конце прошлого года для одного крупного российского банка было сделано очень большое социологическое исследование. И критерием успеха для молодёжи было выведено, со слов молодёжи, там были глубинные интервью всякие, очень простая вещь – разнообразие, которое весёлое и увлекательное. Компьютерные игры по сравнению с двором – а у нас объединённая среда дворовая – они гораздо увлекательнее. Видеоблоггеры гораздо увлекательнее телевизора. Путешествия гораздо увлекательнее учёбы.

И мы получаем просто стремление, по большому счёту, грубо говоря, развлекаться.

И это крайне засасывает. Я недавно видел, как подростки себя вели. Мы сидели в лесу, большой летний лагерь, было очень здорово, я думал, буду видеть подростков, которые в индейцев играют. Все сидели - к несчастью,  был Wi-Fi и они до него дорвались. А потом нашёлся умный человек, вырубил Wi-Fi. И после этого началось счастье. Но есть один хороший момент: в связи с ростом компьютеров, игр и всего остального падает подростковая преступность. Это – двусторонняя палка. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо.  

«Что происходит» с белорусской молодёжью: Youtube, киберспорт, роупджампинг

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