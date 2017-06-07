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Психолог – родителям: «Не нужно стремиться быть идеальными, это неестественно»

07.06.2017 - 21:08

Новости Беларуси. Как не избаловать ребёнка, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
Как найти границу родителям? Ведь они, защищая ребёнка, окутывая своей любовью, делают это абсолютно искренне и думают, что это всё ведёт к добру. В результате мы получаем избалованного ребёнка, с которым не знают, что делать ни родители, ни потом воспитатели. Как найти вот эту границу, где остановиться вовремя и дать ребёнку развиваться самому?

Инна Третьяк, врач-психиатр, психотерапевт, специалист по семейным отношениям: 
Не нужно стремиться быть идеальным, это неестественно. Вот, когда ты все свои силы, и все свои способности, возможности направляешь именно на творение или создание вот этого идеала, тогда ничего не получается.

Лучше всего быть естественным.

Когда мы понимаем, что сегодня наступил день, и я вижу своего ребёнка, и я понимаю, что с этим делать, спокойно и просто, тогда мы и не нарушим эту границу. Тогда мы и не перестараемся, тогда мы будем естественными, и всё будет идти своим чередом. 

Как инвестировать в детей любовь и почему родители не должны быть идеальными: психолог в «Большом городе»

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