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Психология обмана: почему люди врут и как распознать ложь?

02.05.2017 - 13:43

Человеку без лжи жить невозможно – уверяют психологи. Рано или поздно к обману,  в тех или иных обстоятельствах, прибегает каждый. Причины могут быть самые разные – от банального желания приукрасить реальность до получения личной выгоды.

Психологические исследования свидетельствуют, что чаще всего лгут люди с малой устойчивостью к стрессу и повышенной тревожностью. Причем, желание постоянно обманывать во многих случаях имеет корни из детства. Считается, что в период с одного года до двух лет дети не умеют врать, поскольку малыши попросту не умеют обобщать информацию. С двухлетнего возраста у ребенка начинает активно работать воображение, и он видит причинно-следственные связи между событиями. Творческое начало помогает выдумывать различные истории, сюжеты. Такие фантазии считаются нормой.

Однако, не всегда причина обмана ребенка – его фантазии. Часто дети врут, чтобы избежать наказания, защитить себя, выделиться, продемонстрировать свою обиду. Родители не должны оставлять это без внимания.

Взрослые, порой, обманывают гораздо изощреннее, чем дети. И если у сказочного персонажа Буратино вырастал нос, когда он говорил неправду, то человек, когда лжет, выдает себя сам. Раскусить обман с первых нот по силам только настоящему профессионалу. Антон – один из них. Молодой человек – профайлер, то есть эксперт по выявлению лжи на основе мимики, жестов и манеры разговора.

Навыки профайлера особенно важны в деловых кругах – на переговорах, во время собеседований. Если человек кусает губы, отводит взгляд, прячет большие пальцы рук – это признак, что вам пора насторожиться.

Обман нередко становится причиной ссор и обид. Но прежде чем обвинять человека во лжи, психологи советуют разобраться в мотивах происшедшего. Когда обман носит случайный характер, лучше мягко продемонстрировать, что подобные вещи для вас недопустимы. Если вранье для вас неприемлемо в принципе, с человеком лучше попрощаться, скандалы при этом не обязательны.

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