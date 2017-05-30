Птицы мира в небе над Витебском: в культурной столице Беларуси звучит «Последний звонок»

Новости Беларуси. Те, кому в 2017 году только предстоит поступление в вузы и колледжи, сегодня прощались со школой. В Витебске этим утром в небо взлетели птицы мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необычный флеш-моб уже стал традицией в день, когда в городе звенит последний звонок. Бумажных голубей с добрыми пожеланиями на разноцветных шарах выпустили 11-классники вместе с педагогами.

Андрей Тихонов и Анастасия Алисевич, выпускники средней школы № 25 Витебска:

Школа – это в первую очередь знания, конечно же, без знаний никуда. Это школа жизни, которая позволяет в последствии пользоваться этими знаниями.

Учителя дают полезные советы, помогают нам найти себя в жизни.

Ангелина Ермолавева, выпускник средней школы № 25 Витебска:

У нас получается так, что я заканчиваю 11 класс, а он только в этом году пойдет в первый. Он очень хочет в школу и стремиться пойти, нравится ему учиться.

Торжественные линейки прошли по всей стране. Белорусские альма-матер в 2017 году выпускают почти 140 тысяч учеников. Правда, вернуться в школу ребятам еще придется. Впереди – выпускные экзамены.