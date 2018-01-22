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«Пусть эта песня станет гимном для всех любящих мужчин». Певец ТЕО о том, как снимали клип в Нью-Йорке с супругой Ольгой Рыжиковой

22.01.2018 - 13:48

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – певец, шоумен, телеведущий – Тео.

Как возникла идея снять клип? Как и где снимали?

Тео, певец, шоумен, телеведущий:
Идея возникла, как и все предыдущие, иногда в душе, иногда во сне. Сам себя усаживаешь за рабочее место и говоришь: надо что-то делать, надо что-то написать. Пусть эта песня станет гимном для всех любящих мужчин, которые в конце рабочего дня спешат, бегут к своим любимым. Вот, наверное, такое настроение хотелось передать, то, что ощущаю и чувствую я. Вообще в творчестве не люблю какой-то поддельности, чтобы всё было по-настоящему и легко.

Два года назад мы с Олей побывали в США, конкретно в Нью-Йорке. Когда мы попали на Манхэттен, наши рты не закрывались полдня, потому что мы видели всё, что в любимых голливудских фильмах, все те же места: в «Один дома» в Центральном парке, где была сцена с голубем. Одним словом, стало понятно, что нужно что-то снимать, нужно снимать срочно, мы приобрели экшн-камеру. И тут стал вопрос: а на какую песню?! Я, естественно, стал листать свою почту, я обычно демоверсии себе забрасываю на почту, чтобы она у меня была в телефоне. И нашёл эту песню «Бегу». Она ещё не была дописана, не была сделана аранжировка, и под эту демоверсию мы начали снимать клип. Оля выступила в качестве оператора. Она же и гримёр, она же прекрасная жена. Это было прекрасное совмещение такого путешествия и съёмок.

Очень многие мечтают всю жизнь. И не срываются, не ездят. В целом это подъёмно?

Тео:
Да, конечно. Просто, смотря как путешествовать. Если кто-то считает для себя необходимым обязательно жить в отелях семь-пять звёзд, делать какой-то сумасшедший шопинг, то, наверное, да – это неподъёмно. А если правильно планировать свой отпуск, то все возможно, абсолютно.

У тебя скоро День рождение. Как обычно тебя поздравляет твоя супруга?

Тео:
Я пытаюсь, пытался, не знаю насколько успешно, отговорить Олю придумывать в очередной раз что-то нереальное и невозможное. Да, некий сюрприз, она любит это делать. Я говорю: «Оля, не надо, не трать время, сейчас не хватает времени, давай вот всё проще». Оля всегда мастерица таких сюрпризов и удивлений.

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Какие планы на 2018 год?

Тео:
2018 год интересно так стартует. У нас с Олей появилось два новых дуэта, еще сольная песня скоро выйдет моя и видеоклип планируется в ближайшее время к этой песне под названием: «Всё или ничего». Поэтому планы грандиозные, скорее всего, лично для себя хочу провести, скажем так, под знаком премьеры. Я очень хочу выпустить много материала: свежего и нового. Полностью обновить концертную программу, чтобы уже кататься по стране с новым материалом.

Как снимали клип «Бегу» в Нью-Йорке, о своих планах на 2018 год. Большое интервью Тео

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