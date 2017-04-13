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Путешествие мечты в каждом новом туре игры «Удача в придачу» от «Евроопт»

13.04.2017 - 11:36

«Евроопт» исполняет заветные мечты белорусов. Для одних покупателей встреча с фортуной является закономерностью,  а для других становится полной неожиданностью и поводом поверить в чудо! Так, в 30-м туре игры «Удача в придачу!» выигрыш супер приза от «Евроопта» – столичной квартиры по адресу А. Карского,8 стал первым в жизни Лидии Дайнеко  покупательницы из Могилева.

Лидия Владимировна работает учителем-дефектологом во вспомогательной школе для детей с особенностями психофизического развития в Могилеве – работа непростая и требующая больших душевных сил. Несомненно, фортуна выбрала Лидию Владимировну за ее доброе сердце и трудолюбие.

Эйфория счастья вскружила голову не только главной победительницы 30 тура, но и еще трем везунчикам  – обладателям 70-го, 71-го и 72-го автомобилей марки Nissan Terrano от «Евроопта».

Многодетная мама Виолетта Борисевич из Молодечно за своей удачей в магазин «Евроопт» ходила целенаправленно! И не прогадала!

Внимание, блондинка за рулем! На белом внедорожнике от «Евроопта» теперь по улицам Гомеля будет колесить Светлана Тимоховцова. А компанию ей составит земляк Антон Петренко – счастливый  обладатель серебристого Nissan Terrano. Доброго пути желаем не только новоиспеченным владельцам престижных авто, но и 40 счастливчикам, которые в 30 туре игры «Удача в придачу» выиграли путевки на двоих в Турцию. И уже 9 мая первые путешественники проведут неделю в пятизвездочном отеле на берегу Средиземного моря в регионе Кемер! Отдыхать и открывать для себя Турцию вместе с «Еврооптом» отправятся сразу 80 счастливчиков! И, как оказалось, некоторые участники игры благодаря своему выигрышу впервые побывают за пределами Беларуси!

Вы тоже хотите стать обладателями заветных призов? Тогда поторопитесь! Ведь 8 апреля стартовал 31-й тур игры «Удача в придачу!», который продлится по 21 апреля включительно.

Только представьте – сразу 80 везунчиков уже в конце мая ждет неделя незабываемого отдыха в пятизвездочном отеле в Хургаде! Роскошные песчаные пляжи, удобные номера… И, конечно, все включено! Кстати, именно в районе Хургады фауна Красного моря просто фантастически богата и разнообразна. Такого моря вы не увидите больше нигде! И, само собой, путешественники от «Евроопта» откроют для себя древнейшие памятники человеческой цивилизации! Поспешите встретиться с удачей! Покупайте в «Евроопте», «Е-доставке» и «ГиперМолле» необходимые вам товары, включая любой «товар удачи»! И не забывайте: чем больше у вас игровых кодов – тем выше шансы на победу!

«Евроопт» стирает все границы и открывает перед своими покупателями целый мир новых возможностей!

Любой участник игры «Удача в придачу!» теперь может выиграть не только квартиру в столице и автомобиль, но и путешествие своей мечты. В каждом туре – новая страна удачи! Так что этой весной и этим летом открываем мир вместе с «Еврооптом»!

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