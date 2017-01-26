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Путешествие по Беларуси зимой: что из достопримечательностей посмотреть?

26.01.2017 - 13:52

Заснеженные леса в солнечных бликах. Зимой путешествие по родной Беларуси может превратиться в незабываемую сказку. Нет такого потока туристов, как летом, поэтому отдохнуть можно сполна.

Лучше всего приобрести туристическую карту города и заранее изучить его достопримечательности.

Поклонники истории, безусловно, будут в восторге от Гродно: архитектуры под открытым небом.

Кружева. Это зимнее видео реки Ислочь, что недалеко от Ракова, кажется просто космическим. Идея создать ролик о красотах родного края талантливой команде столичных видеографов пришла сама собой. Они уже успели полетать с квадракоптерами над Миорскими болотами, Браславскими озёрами, Вилейкой. Естественная красота вдохновляет проснуться пораньше, ночевать в палатках и «колесить» по всей стране.

Если же вы увлекаетесь искусством, отправляйтесь в город художников – Витебск. Этот город вдохновлял десятки живописцев. Кроме того, Витебск – чемпион по уличному граффити.

Подробнее – в видеоматериале.

Фото.
Фото.
Фото.

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