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Путёвка в палаточный лагерь в 2017 году будет стоить около 115 рублей

30.05.2017 - 19:45

Новости Беларуси. Сколько детей примут палаточные лагеря в 2017 году, рассказали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Мы развиваем палаточные лагеря. И стараемся сейчас, чтобы в большинстве оздоровительных лагерей палаточные лагеря присутствовали.

Как вот и в этом лагере, где мы находимся – уже развёрнуты воинские большие палатки.


Мы в этом году более 7 тысяч детей планируем в таких палаточных лагерях оздоровить. Преимущество их ещё и в том, что они по ценовому характеру  более приемлемы. У нас средняя стоимость путёвки в палаточный лагерь будет порядка 115 рублей. Поэтому и спрос, в том числе, в палаточные лагеря довольно высок. 

Детские лагеря – цены, условия проживания, безопасность: «Большой город»

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