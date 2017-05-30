Путёвка в палаточный лагерь в 2017 году будет стоить около 115 рублей

Новости Беларуси. Сколько детей примут палаточные лагеря в 2017 году, рассказали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Мы развиваем палаточные лагеря. И стараемся сейчас, чтобы в большинстве оздоровительных лагерей палаточные лагеря присутствовали.

Как вот и в этом лагере, где мы находимся – уже развёрнуты воинские большие палатки.



Мы в этом году более 7 тысяч детей планируем в таких палаточных лагерях оздоровить. Преимущество их ещё и в том, что они по ценовому характеру более приемлемы. У нас средняя стоимость путёвки в палаточный лагерь будет порядка 115 рублей. Поэтому и спрос, в том числе, в палаточные лагеря довольно высок.