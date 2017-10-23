новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Пьяный водитель после аварии пытался сымитировать угон

23.10.2017 - 21:04

Новости Беларуси. 6 административных протоколов и штраф 2 300 рублей. Так закончились выходные для водителя, который врезался в трансформаторный щит по улице Алибегова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Покореженный автомобиль он оставил на месте ДТП, а поутру заявил об угоне машины. Правда, правоохранители быстро установили истину. Мало того, выяснилось, на момент аварии мужчина был пьян.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:
Водитель не справился с управлением и допустил занос транспортного средства. В результате ДТП никто не пострадал. Около 8 часов водитель прибыл к себе домой на улицу Горецкого, сообщил об угоне собственного транспортного средства. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что водитель сам передвигался на этом автомобиле и пытался сымитировать угон. Он пояснил, что приехав домой, испугался административной ответственности и употребил спиртные напитки.

Пьяный водитель после аварии пытался сымитировать угон

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

У мотоцикла загорелось сидение во время движения по проспекту Победителей в Минске
У мотоцикла загорелось сидение во время движения по проспекту Победителей в Минске
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
На МКАД грузовик пробил дорожное ограждение и выехал на встречную полосу
В Минске автомобиль врезался в автобус и отлетел на пешеходный переход
В Минске автомобиль врезался в автобус и отлетел на пешеходный переход
На улице Выготского из-за сквозняка отслоилась стена новостройки
На улице Выготского из-за сквозняка отслоилась стена новостройки
Видеофакт: на Матусевича загорелась Audi 80, в багажнике которой лежал газовый баллон
Видеофакт: на Матусевича загорелась Audi 80, в багажнике которой лежал газовый баллон
Фото: СК
СК об аварии на Кальварийской: за рулем BMW был россиянин, администратор одного из медцентров Минска
Две легковушки столкнулись с автобусом возле остановки «Аэропорт «Минск-1»
Две легковушки столкнулись с автобусом возле остановки «Аэропорт «Минск-1»
Chrysler и BMW столкнулись на Шаранговича: от удара обе машины вылетели в кювет
Chrysler и BMW столкнулись на Шаранговича: от удара обе машины вылетели в кювет
Все новости по теме Авария в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru