Пять белорусов погибли под Смоленском в результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков

Новости Беларуси. Начнем с трагедии, которая этой ночью произошла под Смоленском. Пять белорусов погибли в аварии на 182-м километре трассы Москва – Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столкнулись два грузовика и микроавтобус с пассажирами. Они и стали жертвами ДТП. Грузовик, предназначенный для перевозки щебня, направлялся в сторону российской столицы. В него врезалась следовавшая позади фура, которую от удара вынесло на встречку, где машина столкнулась с микроавтобусом.

Игорь Мамаев, старший дежурный дорожно-патрульной службы по Смоленской области (Россия):

В результате погибшие пассажиры микроавтобуса, пять человек, пострадало трое. Водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер», который был виновным, и пассажир. Все белорусы.