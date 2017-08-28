Пять районов Минской области завершили уборочную кампанию, в работе – 3% площадей

Новости Беларуси. Финальная точка. 5 районов области – Несвижский, Клецкий, Любанский, Слуцкий и Столбцовский – завершили жатву. Осталось всего ничего: 3% уборочных площадей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По урожайности бессменный лидер – Несвижский район, здесь брали по 65 центнеров с гектара. Всего на Минщине собрано более миллиона 800 тысяч тонн зерна. Наибольший вклад в хлебный каравай дал Слуцкий район – 165 тысяч тонн.

Сергей Примоченко, начальник управления растениеводства комитета сельского хозяйства и продовольствия Миноблисполкома:

В Минской области уборка зерновых практически завершена, в основном осталась крупяная группа. Те культуры, которые убираются как всегда немножко позже. Это гречиха и просо. Также немножко есть площадь яровых зерновых. В ближайшие дни данные культуры будут убраны. В принципе, сегодня стоит задача у нас не уборка, а посевная кампания.

Жатва этого года оправдала надежды хлеборобов. На вес каравая немного повлияла погода. Однако это неизбежно. Даже с учетом потерь урожай выдался неплохим.