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Пятидневные программы для туристов разработали в Беларуси

22.02.2017 - 13:46

Новости Беларуси. Белорусские фирмы разработали пятидневные туры для зарубежных путешественников по нашей стране. Цены на них колеблются от 220 до 550 долларов.

Впрочем, здесь все зависит от программы и интересов гостя. Прайс содержит около 170 маршрутов. Сейчас туристические фирмы работают над увеличением количества экскурсий для англоговорящих путешественников.

С введением безвизового режима только в Минске ожидают увеличения притока туристов как минимум на 15-20%, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Пятидневные программы для туристов разработали в Беларуси

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