новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Пятилетняя Дария Скоморощенко покорила Максима Галкина на шоу «Лучше всех» чтением книг наизусть

19.01.2017 - 10:45

Думаю, все родители  согласятся, что ребёнок – это уже само по себе – чудо. А если к этому добавить то, что бывают «чудо-дети», то тут волей-неволей поверишь в сказку.

На проекте «Лучше всех» Максим Галкин назвал тебя королевой декламации. А ты знаешь, кто эта такая «королева декламации»?

Дария Скоморощенко:
Это тот, кто выразительно читает стихи.

Дария читает с 2-х лет, как она сама призналась. А как так получилось?

Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап»:
Само собой получилось! Я заказала очередные книги в магазине, они приехали. Она сказала: «Мама, давай почитаем вот эту!» Я спросила: «Откуда ты знаешь, как она называется?» Она говорит: «Я всё прочитала!» Мы до этого изучали буквы. У нас с рождения висели плакаты с буквами. Она знала их, мы играли в какие-то слоговые игры. Но вот сам процесс чтения он начался сам собой. 

Допустим, есть ребёнок, который не очень любит читать… Как с ним быть?

Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап»:
Нужно просто увлечь его. Подбирать литературу, которая по его интересам. Самим чаще читать, чтобы он видел маму с книгой, папу с книгой. Чтобы для него в свободном доступе была библиотека. Чем больше выбора книг – тем лучше. Смотреть, какие ему нравятся иллюстрации, художники.

Дария, как тебе удается запоминать такие большие куски текста?

Дария Скоморощенко:
Я много раз читаю, и они сами собой запоминаются.

Сейчас современные дети становятся продвинутыми, очень много времени проводят за гаджетами. Мир таков. Требования такие. В то же время врачи и психологи твердят, что не стоит детям давать такую возможность.

Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап»:
Если мы вернёмся назад, мы поймём, что тогда не было гаджетов, но люди были намного более развиты, чем многие наши современники.  Развивает общение с другими людьми.

Дария Скоморощенко

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Евгений Шаповал
Юные изобретатели Беларуси Вадим Бобков и Евгений Шаповал
Анна Галькевич
Лучшие школьники Минска: открытия в науке, отточенная пластика и уникальный вокал
Надежда Василевская
Надежда, зажигающая сердца: бухгалтер по специальности, актриса – в душе
«Зеркало 3D» и композитные материалы: студенты Никита Заболоцкий и Иван Парфимович – об уникальных разработках
Андрей Диченко, писатель-фантаст
Рассказы писателя-фантаста Андрея Диченко изучают в колледже США
Команда минских школьников заняла второе место на Московской международной олимпиаде
Елена Постернак
Единственная в Беларуси последовательница иллюзиониста Гарри Гудини – Елена Постернак
В Гомеле наградили стипендиатов спецфонда Президента Беларуси и облисполкома
В Гомеле наградили стипендиатов спецфонда Президента Беларуси и облисполкома
Все новости по теме Таланты Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru