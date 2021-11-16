Пётр Петровский: «Почему беженцы идут именно белорусским путём? Потому что наименее опасно, я бы сказал, даже безопасно»
Новости Беларуси. К ситуации на границе. Политолог Петр Петровский в программе Новости «24 часа» на СТВ расскажет, как можно оценить действия польской стороны с точки зрения международного права.
Ольга Шерснева, СТВ:
Как вы оцениваете обстановку на границе? Сегодня она стала более серьезной. Беженцы пытались прорваться, поляки применили слезоточивый газ, водометы.
«Итогом событий сегодня явилась полная дискредитация и имиджевая потеря вообще Европейского союза и Польши»
Петр Петровский, политолог:
То, что делала сегодня польская сторона – это в принципе нарушение международного права, потому что они применяли спецсредства в отношении людей, находящихся на белорусской территории. Второй момент немаловажный я бы отметил – это то, что Польша нарушает международное соглашение. Прежде всего это Женевская конвенция и это Дублинские соглашения. Напомню, что Польша является членом Европейского союза и обязана принять данных граждан. С одной стороны и с другой стороны рассмотреть их заявки на предоставление статуса беженца. Любопытно, что Европейский союз, руководство Европейского союза не препятствует нарушениям законодательства, нарушениям прав человека, которые они так лелеют и требуют их продвижения вне границ Европейского союза. Эти действия сегодня по попытке прорыва к границе беженцами являются следствиями а) накопления беженцев и б) провокации польских спецслужб. Понятно, что Польше нужна эскалация, нужно насилие, нужна демонстрация каких-то фейковых угроз. Во-первых, чтобы скормить внутри самой Польши, своим гражданам незаменимость существующих властей. Мы знаем, рейтинг у них падает. С другой стороны, это торг с тем же самым Брюсселем. Европейский союз настаивает на том, что Польша нарушила свои обязательства в рамках ЕС и хочет ограничить из-за судебной реформы, из-за других конституционных реформ Польшу в субсидиях, в предоставлении ковидных средств. Идет огромнейший торг. В этом торге беженцы оказались заложниками. Итогом событий сегодня явилась полная дискредитация и имиджевая потеря вообще Европейского союза и Польши, в частности, как оплот якобы прав человека и демократии. В этой ситуации только переговоры, только диалог могут преодолеть это все. Но то, что вчера Меркель пообщалась с Лукашенко, а до этого Жозеп Боррель пообщался с Владимиром Макеем, демонстрирует, что уже по польскому вопросу нет единства.
Ольга Шерснева:
Смотрите, давайте вернемся к разговору Президента и Меркель. Как вы считаете, вот эти переговоры, общение – какие перспективы вообще они несут в разрешении миграционного кризиса.
«Разделение беженцев на правильных и неправильных – это проблема Европейского союза»
Петр Петровский:
Мой взгляд опять же – воля на стороне Европейского союза. Беларусь свои обязательства выполняет. Я напомню, что весь миграционный кризис начался после того, как Польша и Европейский союз в целом ввели санкции против Беларуси, особенно экономические санкции, и заблокировали небо. И понятно, что в этих условиях беженцы с Ближнего Востока, с Центральной Азии, с Северной Африки выбрали наименее опасный и наиболее продуктивный, быстрый путь проникновения в Германию. То, что Европейский союз произвел фактическую сегрегацию, разделение беженцев на правильных и неправильных – это проблема Европейского союза. Что он фактически демонстрирует какой-то культурный, не знаю, какой, расизм и ксенофобию. Ведь посмотрите, за сутки только Италия принимает 800 беженцев. А почему-то главными врагами стали беженцы на белорусско-польской границе для Европейского союза. Что должен сделать Европейский союз? Если они не могут угомонить Польшу, то есть не имеют власти над Польшей и готовы закрыть глаза на то, что Польша нарушает собственные обязательства в рамках ЕС – пусть принимает через авиасообщение этих беженцев. Прятаться, как страус в песок, от этого кризиса, как делают многие в Европейском союзе, не получится. Будет накапливаться количество этих беженцев, они никуда не хотят уезжать, и будут прорывы эти увеличиваться.
Ольга Шерснева:
На белорусской границе работают журналисты из 34 стран, и мы дали беспрепятственную возможность освещать события, но сегодня мы видим несколько информационных провокаций со стороны Euronews, Sky News. О чем это говорит? Как можно оценить такие действия зарубежных СМИ?
Польские эксперты говорят, что в КНДР более демократично, нежели внутри польских СМИ
Петр Петровский:
Остается же факт фактом, что средства массовой информации, которые хотят с польской стороны транслировать ситуацию, – их задерживают, их не пускают. Про это никто не говорит в Европейском союзе. И это демонстрирует всю глубину свободы слова в рамках ЕС, в рамках западного мира. Нас называют кровавым режимом и последней диктатурой Европы. Но это последняя диктатура Европы дала свободу работы, свободу действия журналистам. Если мы откроем польские средства массовой информации, то это ужасная пропаганда, которую некоторые польские эксперты сравнивают с пропагандой КНДР, говоря, что в КНДР более демократично, нежели внутри польских средств массовой информации.
Ольга Шерснева:
Смотрите, беженцы появляются в Европе с разных сторон. Миграционные пути разнообразны. Насколько сегодня белорусский путь является привлекательным для беженцев или они уже считают, что нужно переориентироваться?
Петр Петровский:
Ведь вопрос в том, что беженцы скопились в одной точке белорусско-польской границы, их там не пускают. Это не означает, что в других частях и белорусско-польской, и белорусско-литовской, и белорусско-латвийской границ беженцы не проходят. Как раз факты говорят о другом. Только за первую неделю ноября, несмотря на чрезвычайный режим, который ввела Польша вдоль границы, в Германии было более 900 беженцев с белорусской территории зафиксировано. То есть на самом-то деле то, что Польша делает вот эту картинку из лагеря беженцев, эскалацию, – это чисто политтехнологии. Второй момент. Почему беженцы идут именно белорусским путем? Потому что наименее опасно, я бы сказал, даже безопасно. Смотрите, вы покупаете билет в Багдаде, в Дамаске, в Бейруте, в Каире и прямо летите до Минска.
Кто такие курды и может ли Европа реально обеспечить всех этих беженцев жильем? Большое интервью с историком-востоковедом
Новости Беларуси. Тему миграционного кризиса на белорусско-польской границе обсудим с гостем в студии. Историк-востоковед Владмир Кошелев расскажет, почему беженцы стремятся в Европу и от чего бегут в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Основной состав беженцев, который сегодня находится на белорусско-польской границе, – это курды. Почему именно они бегут в Евросоюз?
«Они оказались не между двух огней, а между несколькими огнями»
Владимир Кошелев, историк-востоковед:
По принципу от добра добра не ищут. Курды – пожалуй, самый многострадальный народ на Ближнем Востоке. Может быть, еще в большей степени, чем афганский народ. Они оказались в чрезвычайно сложной ситуации, особенно вот сейчас, в период так называемого сирийского кризиса, гражданской войны в Сирии, когда все плотно переплелось, и курды оказались в эпицентре вот этого кризиса. Принимали участие в военных действиях и внесли огромный вклад в борьбу против, как принято говорить, международного терроризма. Они оказались не между двух огней, а между несколькими огнями. Собственно, гражданская война в Сирии, борьба с ИГИЛ [террористическая организация – прим. ред.] – это с одной стороны. С другой стороны – Турция. И еще с одной стороны – Иран, сирийское правительство. Это все страны, государства, на территории которых расположена этническая, историческая сторона, которая называется Курдистан.
Виктория Ходосок:
А если проанализировать. Что это за народ курды с точки зрения характера, склонны ли они к агрессии?
Их столько раз уже обманывали, обещая государство. И даже сейчас их, собственно говоря, кинули
Владимир Кошелев:
Чрезвычайно трудно давать какие-то характеристики тому или иному народу, перечислять: плохой, хороший, трудолюбивый, отрицательные какие-то характеристики. Если одним словом, я бы сказал, что отличительная черта этого народа – это много страданий. Я уже говорил, это самый многострадальный народ на Ближнем Востоке. Их столько раз уже обманывали, обещая государство и после Первой мировой войны, как говорится, кинули их страны Антанты, хотя обещали. И после Второй мировой войны. И даже сейчас их, собственно говоря, кинули.
Виктория Ходосок:
В продолжение этой темы. Курдские формирования в сирийском конфликте поддержали США. Но что-то сейчас мы не видим, чтобы Штаты стремились помочь им пересечь польскую границу. Они бросили союзников, как на примере Афганистана мы видим?
«Соединенные Штаты Америки поддерживали курдов и использовали их как инструмент борьбы против ИГИЛ»
Владимир Кошелев:
Я бы так сказал. Курды не поддерживали Соединенные Штаты Америки. Это Соединенные Штаты Америки поддерживали курдов и использовали их как инструмент борьбы против ИГИЛ. Тогда все станет на свои места. Почему они помогали курдам оружием, обмундированием и так далее? И понятно, почему они поддерживали курдов, когда американцы приняли окончательное решение покончить с ИГИЛ, похоже, в какой-то степени это детище и спецслужб Соединенных Штатов Америки, и турки к этому имели отношение. Но не об этом сейчас речь идет. Они использовали все возможные инструменты для борьбы с ИГИЛ, в том числе позволили и России ввести свои войска, хотя Россия ввела свои войска по приглашению – подчеркиваю – Дамаска.
Виктория Ходосок:
Миграционный кризис начался не сегодня, и основной поток беженцев идет с Ближнего Востока. Реально ли Европа может всех их обеспечить жильем, работой и так далее?
«Я называю это очень крупной многоступенчатой специальной операцией по подрыву Беларуси и России»
Владимир Кошелев:
Если коротко отвечать, то скажу: если Европе это надо, выгодно или еще кому-то выгодно, я имею в виду правящие круги, Европейский союз, так сказать, политический, экономический истеблишмент, то могут обеспечить. Когда понадобилась вот эта мощная волна миграции главным образом из стран Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана, то это было сделано в 2015 году. Буквально в считаные месяцы 1,3 миллиона мигрантов.
Виктория Ходосок:
Это большая цифра.
Владимир Кошелев:
Это очень большая цифра. Причем, что примечательно, порядка миллиона, может быть, даже чуть-чуть больше, приняла Германия. И получила проблемы. Надо это немцам? Нет, не надо. Надо это французам? Очевидно, тоже не надо. Но они вынуждены были принять. Возникает вопрос. Почему? В чьих это интересах было? Если в целом не европейских интересах, я имею в виду интересы простых европейцев.
Виктория Ходосок:
Но сегодня Европа отказывается принимать беженцев. Причина в том, что у них там локдаун и безработица и так далее либо причина в абсолютно другом?
«После тех санкций, которые были приняты, мы что, должны были щитом стать на пути вот этой нелегальной миграции?»
Владимир Кошелев:
Я думаю, что здесь несколько причин. Можно назвать и ту причину, Виктория, о которой вы упомянули, скажем, официальная причина. Можно назвать и то, что где-то не поступило, так сказать, указиловки, а можно назвать и следующую причину. Я рассматриваю то, что сложилось на вот этом пограничье нашем с нашими западными соседями. Я называю это очень крупной многоступенчатой специальной операцией по подрыву Беларуси и России. В целом Союзного государства. Мы многого здесь еще не знаем, истоков всего этого. Это если коротко относительно причин. Поэтому внешне сейчас превалирует вот эта причина. Как бы они не обвиняли нас в том, что все было инспирировано Беларусью, Россией было инспирировано, это не выдерживает никакой критики. Ворота Европейского союза открыты для всех беженцев. Для политических беженцев. Они должны принимать их, рассматривать. Есть длительная процедура. Во всяком случае, не встречать штыками, проволокой, как это сейчас делается, и обвинять нас. А что нам делать? После тех санкций, которые были приняты, мы что, должны были щитом стать на пути вот этой нелегальной миграции? Ничего подобного не дождутся.
Виктория Ходосок:
Об этом же говорит Президент: вы нам санкции, а мы вас должны защищать от мигрантов.
Владимир Кошелев:
Да, совершенно верно и справедливо говорит. А то, что там где-то, я обратил внимание, показывают людей в военной форме и так далее – так это вполне естественно. Мы должны контролировать этот процесс, чтобы люди не пострадали. Все-таки граница есть граница.