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Пётр Волков, директор Дворца Республики: «Артист привыкает к одному человеку. И иногда ему верит на слово, а с договором подходишь – никак»

05.10.2017 - 22:29

Пётр Волков, директор Дворца Республики, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

В самом начале своей деятельности надо было вести переговоры, разговаривать с артистами. Артисты – люди иногда нагловатые, ведут себя высокомерно и, в общем-то, привыкли к тому, что перед ними робеют. Робели ли Вы с самого начала? И когда это переросло в уверенность в том, что с ними надо разговаривать, как с обычными деловыми партнёрами, с ещё не меньшей, скажем так, самоуверенностью.

Пётр Волков, директор Дворца Республики:
Естественно, как у любого нормального человека, был какой-то комплекс, потому что, всё-таки, «звёзды» – они, как бы, «звёзды». Но, когда начинаешь работать с этими людьми, помимо того, чтобы сделать хороший, качественный продукт, мы ещё и ставим цели чисто финансовые – не хлебом единым. Поэтому и они это понимали, и мы это понимали. И, когда мы поняли, что они без нас этого не могут делать, а только вместе с нами, когда мы поняли, что они зависят от нас, когда мы уже заработали с многими странами, у нас появилось…

Сколько ушло? Год? Два?

Пётр Волков:
Наверное, 3-4 года.

Первые 3-4 года ходили, как слепые котята.

Вообще, нужно было заработать такой имидж – ведь артист привыкает к одному человеку, он ему верит. И иногда ему верит на слово, а с договором подходишь – никак. Вторая была особенность, почему нам было сложнее – мы ведь государственное учреждение.

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