новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Рабочая группа Министерств экономики, труда и социальной защиты, строительства и архитектуры посещает Витебскую область

30.03.2017 - 16:32

Новости Беларуси. Проблемные места в разных сферах экономики продолжают изучать представители ведомств. Рабочая группа Министерств экономики, труда и социальной защиты, а также строительства и архитектуры посещает Витебскую область. Вместе с представителями местной власти и бизнес-кругами чиновники от Министерств обсуждают вопросы создания рабочих мест, роста заработной платы, привлечения инвестиций.

Цель командировок – выявить резервы роста экономики. В Витебской области, по мнению рабочей группы, сельское хозяйство, получая весомую поддержку от государства, развивается не достаточно эффективно.

Юрий Чеботарь, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Наиболее, может, такой куст проблем – это сельское хозяйство. Ни одна из отраслей не получила столько поддержки, как сельское хозяйство. В прошлом году подписан целый пакет документов, и вот здесь действительно надо смотреть, работать, искать резервы, как повышать эффективность сельского хозяйства и сельхозорганизаций.

По всем проблемным направлениям будут сформулированы системные предложения, которые отправят на утверждение в правительство. В течение двух недель чиновники планируют побывать во всех регионах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочая группа Министерств экономики, труда и социальной защиты, строительства и архитектуры посещает Витебскую область

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Беларуси в 2017 году финансирование строительства жилья увеличили на пятьдесят миллионов рублей
В Беларуси в 2017 году финансирование строительства жилья увеличили на пятьдесят миллионов рублей
25 зон отдыха в 2017 году планируется создать в Минской области
25 зон отдыха в 2017 году планируется создать в Минской области
Михаил Мясникович вручил в Совете Республики ребятам из Могилевской и Минской областей паспорта
Михаил Мясникович вручил в Совете Республики ребятам из Могилевской и Минской областей паспорта
Социальная сфера: на что именно в 2017 пойдет каждый 10 рубль бюджета
Социальная сфера: на что именно в 2017 пойдет каждый 10 рубль бюджета
Николай Щекин, руководитель Центра политической и экономической социологии Института социологии Национальной академии наук Беларуси
«Надо доработать, в сыром виде его выбросили»: мнения белорусов и экспертов о Декрете № 3
Первые «тихие кассы» заработали в Беларуси
«Вас обслуживает кассир с ограничениями по слуху»: первые «тихие кассы» заработали в Беларуси
Возможность предоставления отцам отпуска в связи с рождением ребенка прорабатывается в Беларуси
Возможность предоставления отцам отпуска в связи с рождением ребенка прорабатывается в Беларуси
Отец и ребенок
Декретный отпуск для отцов: белорусских пап могут освободить от работы в связи с рождением ребенка
Все новости по теме Государственная социальная политика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru