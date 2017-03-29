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Рабочие группы трех министерств посетят регионы для разработки стратегий развития

29.03.2017 - 09:42

Новости Беларуси. Проблемные вопросы во всех регионах страны изучают представители трех ведомств. Рабочие группы министерств экономики, труда и социальной защиты, а также строительства и архитектуры встретятся с руководством районов и организаций, посетят предприятия, проведут переговоры с представителями малого и среднего бизнеса.

Предмет дискуссии – создание рабочих мест, рост заработной платы, привлечение инвестиций и строительство.

По этим направлениям специалисты помогут принять грамотные управленческие решения и наметят точки роста.

Такой метод мозгового штурма инициирован Министерством экономики.

Павел Утюпин, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Посетили вчера Кировский и Быховский районы – это в первую очередь сельскохозяйственные районы.

В том же Быховском районе порядка 41% от выручки формируется за счет сельского хозяйства.

В том числе эти районы богаты лесом и здесь можно было формировать более глубокую переработку.

Виктор Некрашевич, заместитель председателя  Могилевского облисполкома:
Резервы, мы, конечно же, видим в привлечении тех инвесторов, которые позволят структурно изменить экономику Могилевской области с точки зрения промышленного производства в сферу услуг. На это, кстати, нацелен наш

«IX Международный инвестиционный форум», который будет проходить в Бобруйске в 2017 году.

По итогам поездок в регионы рабочие группы предложат правительству детальную стратегию развития регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочие группы трех министерств посетят регионы для разработки стратегий развития

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