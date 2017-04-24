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Работа общественного транспорта в Минске скорректирована на время выходных и Радуницы

24.04.2017 - 13:31

Новости Беларуси. На время выходных и Радуницы расписание общественного транспорта скорректировали в Минске. Так, 24 и 25 апреля будут курсировать дополнительные пригородные маршруты к местам захоронений. С 7 утра и до 7 вечера автобусы отправляются со станций «Юго-Западная», «Уручье-2», «Запад-3», «Чижовка», «Карастояновой», «Автозаводская» и «Карбышева» до «Северного», и кладбищ в Михановичах и Колодищах.

Кроме того, Госавтоинспекция организовывает дежурства на подъездах к местам захоронений. Там организуют дополнительные пешеходные переходы и снизят скорость движения по дорогам до 50 километров в час. Все это сделано для максимального комфорта людей, которые на Радуницу направляются на личном транспорте к местам захоронений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа общественного транспорта в Минске скорректирована на время выходных и Радуницы

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