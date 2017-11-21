﻿ Работа с обращениями граждан – задача всей вертикали власти | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Работа с обращениями граждан – задача всей вертикали власти

21.11.2017 - 14:02

Новости Беларуси. В Беларуси совершенствуется работа с обращениями граждан. Этой актуальной теме 21 ноября был посвящен разговор в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За круглым столом – не только депутаты, но и представители Администрации Президента, Комитета госконтроля, Конституционного суда. Во время своеобразного мозгового штурма заинтересованные стороны обсудили и возможность внесения корректировок в уже имеющиеся законы на основе обращений и инициатив белорусов.

Григорий Шлык, начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь:
Эта деятельность должна охватывать не только структурные подразделения, которые занимаются этой работой. Сегодня это задача всех государственных органов, всей вертикали власти. В ее решении необходимо задействовать все возможные механизмы, чтобы свести на нет любые случаи формализма и бюрократизма.

Добавим: чаще всего граждане обращаются к представителям власти за помощью по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства и ремонта дорог.

Работа с обращениями граждан – задача всей вертикали власти

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Прямые линии помогли жителям деревни Тевли решить проблему с обустройством автобусной остановки
Прямые линии помогли жителям деревни Тевли решить проблему с обустройством автобусной остановки
После ремонта дороги на улице Островского вода топит огороды
В Дзержинске после ремонта дороги на улице Островского вода топит огороды
Ремонт водопроводных и канализационных труб, сухие деревья возле домов: какие проблемы помог решить прямой диалог с властью в Могилёве?
Ремонт водопроводных и канализационных труб, сухие деревья возле домов: какие проблемы помог решить прямой диалог с властью в Могилёве?
Пустить автобус в село, провести ремонт дороги на школьном стадионе: какие проблемы помогли решить сегодня субботние прямые линии в Бресте?
Пустить автобус в село, провести ремонт дороги на стадионе: какие проблемы помогли решить сегодня прямые линии в Беларуси?
Проблемы и их решение: сегодня прошла встреча председателя Брестского горисполкома с жителями города
Проблемы и их решение: сегодня прошла встреча председателя Брестского горисполкома с жителями города
Анатолий Исаченко провел прием граждан в Узденском районе 18 октября
Анатолий Исаченко провел прием граждан в Узденском районе 18 октября
После звонков на прямую линию в Гродно сделали дополнительный разворот на улице Клецкова
После звонков на прямую линию в Гродно сделали дополнительный разворот на улице Клецкова
Жители Житковичей обратились к главе Администрации Президента, чтобы вернуть статус гиревому спорту
Жители Житковичей обратились к главе Администрации Президента, чтобы вернуть статус гиревому спорту
Все новости по теме Прием граждан
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru