новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Открытый разговор

Работа в Беларуси – кто нужен нанимателям и чего хотят соискатели: «Открытый разговор»

07.04.2017 - 19:06

Новости Беларуси. Поиск работы – как поход на рыбалку. Непредсказуемый и не всегда увлекательный. Ведь никогда не знаешь, каким будет улов. Ситуацию на рынке труда обсуждали в программе «Открытый разговор» начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Олег Токун и заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.

Белорусы соглашаются пройти переквалификацию в 2,5 раз реже европейцев

«Не хватает профессионалов». В Минтруда рассказали, какие специалисты нужны белорусскому рынку

Вакансии из всех центров занятости Беларуси собраны на портале Минтруда

Резюме на платье и пачке молока. Получат ли креативные соискатели работу в Беларуси?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Резюме на платье и пачке молока. Получат ли креативные соискатели работу в Беларуси?
Вакансии из всех центров занятости Беларуси собраны на портале Минтруда
«Не хватает профессионалов». В Минтруда рассказали, какие специалисты нужны белорусскому рынку
Белорусы соглашаются пройти переквалификацию в 2,5 раз реже европейцев
Спать на диване и собирать воздушные шары. Самые необычные подработки в мире
Уволят ли сотрудника, заменявшего «декретницу»?
Можно ли во время трудового отпуска подрабатывать у своего же нанимателя?
Сколько часов можно работать по совместительству?
Все новости по теме Трудовые отношения
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru