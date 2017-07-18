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«Работаем, пока солнце светит»: уборочная кампания зерновых началась в Беларуси

18.07.2017 - 13:52

Новости Беларуси. Уборочная кампания зерновых началась на юго-западе страны. Позади период серьезной и тщательной подготовки. На полях работает весь автопарк техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской и Гродненской областях из-за непогоды пострадали ржаные поля, а вот виды на урожай рапса и тритикале – хорошие. Гибридные культуры стабильно обеспечивают до 45 центнеров с гектара и устойчивы к климатическим капризам. И все же уборку начали в среднем на 10 дней позже обычного – помешали дожди. Впрочем, в этом есть и положительный момент. Как раз влаги достаточно для таких культур, как кукуруза и картофель – их урожай планируется выше прошлогоднего.

Александр Кивачук, комбайнер (Брестская область):
Работаем, пока солнце светит.

Вадим Головчик, начальник управления сельского хозяйства Малоритского райисполкома:
Уборку мы завершим в течение трех недель, в зависимости от того, как будет происходить дозревание зерна. Дождики прошли. Той влаги сегодня достаточно, чтобы не было стресса.

Также во всех областях продолжают сбор озимых культур – уже более половины запаса отправили в закрома. К этому времени убрано более 6 тысяч гектаров полей.

«Работаем, пока солнце светит»: уборочная кампания зерновых началась в Беларуси

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