Работаешь официантом, получаешь чаевые – плати налог?

Правовой тест программы «Добро пожаловаться».
Обязан ли официант при получении чаевых платить с них налог?
Выбираем варианты ответов здесь
Правильный ответ – в видеоматериале
Правовой тест программы «Добро пожаловаться».
Обязан ли официант при получении чаевых платить с них налог?
Выбираем варианты ответов здесь
Правильный ответ – в видеоматериале
|Нидерланды будут искать налоговых должников по всему миру
|В России планируют ввести платежи на обязательное медстрахование для граждан, незарегистрированных на бирже труда
|Министерство по налогам и сборам: количество проверок в 2016 году в Беларуси сократилось на 10%
|Министерство по налогам и сборам: предложения по внесению изменений в Декрет № 3 сформулируют до 1 апреля
|Министерство по налогам и сборам: в Беларуси создадут Институт международного консультирования
|Вызов обойдется в 100 рублей: сколько Беларусь ежедневно тратит на образование, медицину и безопасность
|Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 12 марта: декрет №3
|Не дай Бог после 1 мая будут люди без работы: Президент об изменениях в декрете №3