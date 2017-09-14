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«Работать нашим труженикам села, по сравнению с голландскими, на порядок сложнее» – Дмитрий Лужинский

14.09.2017 - 23:37

Дмитрий Лужинский, заместитель генерального директора РУП «Научно-практический центр Национальной Академии наук Беларуси по земледелию», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

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