«Работать нашим труженикам села, по сравнению с голландскими, на порядок сложнее» – Дмитрий Лужинский

Дмитрий Лужинский, заместитель генерального директора РУП «Научно-практический центр Национальной Академии наук Беларуси по земледелию», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Дмитрий Лужинский, заместитель генерального директора РУП «Научно-практический центр Национальной Академии наук Беларуси по земледелию», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
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