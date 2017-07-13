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Работая по 7-8 часов за рулем так и тренируемся: в Минске выбирают лучшего водителя автобуса

13.07.2017 - 22:58

Новости Беларуси. Конкурс на звание лучшего водителя автобуса прошел 13 июля в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:
Мастера с большой дороги. Сегодня в Минске выбирали лучшего водителя автобуса.

В конкурсе принимают участие более 100 человек.

Каждый из них должен сдать экзамен по правилам дорожного движения, показать знание машины до каждого винтика и продемонстрировать фигурное вождение. На оборудованной площадке МАЗы с ювелирной точностью объезжали фишки и разворачивались на скорости.

Константин Гололобов, начальник управления безопасности движения ГП «Минсктранс»:
Номинаций, дипломов, грамот, призов у нас большое множество.

Кроме того, лучшие наши мастера в течении года получают доплату к зарплате.

Виталий Евдокименко, водитель:
К конкурсу готовлюсь я практически каждый день, потому что работая по 7-8 часов за рулем так и тренируемся.

Работая по 7-8 часов за рулем так и тренируемся: в Минске выбирают лучшего водителя автобуса

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