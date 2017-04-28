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Работники каких предприятий могут выкупить служебное жильё?

28.04.2017 - 21:04

Новости Беларуси. Как служебные квадраты превратить в личные, при каких условиях это возможно, рассказали в программе «Открытый разговор».

Татьяна Воробей, главный правовой инспектор труда Минской областной организации Профсоюза работников госучреждений:
Законодатель дал право предприятиям частного сектора, юридическим лицам частной формы собственности продавать свои работникам на различных условиях: давать отсрочку, оказывать субсидии. Как приобретение уже предоставленного жилья для пользования, так и приобретение какого-то другого жилья.

Всё о служебном жилье: «Открытый разговор»

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