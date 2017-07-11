новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Работники различных сфер удостоены государственных наград

11.07.2017 - 10:16

Накануне дня Независимости Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко вручил государственные награды представителям различных сфер. Ордена, медали, почётные звания получили около 40 человек промышленники и строители, врачи и юристы, педагоги, учёные, спортсмены, деятели культуры и социальной сферы. Один из героев – гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Михаил Козинец, художественный руководитель, главный дирижёр Национального академического оркестра Республики Беларусь имени И.Жиновича, народный артист Беларуси, лауреат государственной премии, профессор.

Михаил Козинец

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Исполнением долга и личным мужеством: 4 июля Президент вручил 4 новые медали «За спасенную жизнь»
Исполнением долга и личным мужеством: 4 июля Президент вручил 4 новые медали «За спасенную жизнь»
Александр Лукашенко вручил государственные награды лучшим представителям различных сфер
Александр Лукашенко вручил государственные награды лучшим представителям различных сфер
Военнослужащим вручили госнаграды в канун Дня Независимости Беларуси
Военнослужащим вручили госнаграды в канун Дня Независимости Беларуси
Указ Президента: 68 победителей соревнований-2016 занесены на Республиканскую доску Почета
Указ Президента: 68 победителей соревнований-2016 занесены на Республиканскую доску Почета
В Минске обновят Национальную доску почета
В Минске обновят Национальную доску почета
«Мамочка, в этой награде 90% твоего труда, сердца и любви ко мне»: кого и за что награждают медалями и орденами
«Мамочка, в этой награде 90% твоего труда, сердца и любви ко мне»: кого и за что награждают медалями и орденами
Борисовчанка, которая воспитывает 6 детей, получила орден Матери
Борисовчанка, которая воспитывает 6 детей, получила орден Матери
«Если меня нет в театре, это какое-то для меня ЧП»: госнаграды лучшим в профессии вручили во Дворце Республики
«Если меня нет в театре, это какое-то для меня ЧП»: госнаграды лучшим в профессии вручили во Дворце Республики
Все новости по теме Госнаграды
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru