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Работники туристической сферы Греции объявили 24-часовую забастовку

20.07.2017 - 14:13

Новости Греции. Работники туристического сектора Греции объявили 24-часовую забастовку. Разгар сезона выбран неслучайно. Участники акции хотят создать больший резонанс своими заявлениями. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году Грецию посетят порядка 30 миллионов туристов. В федерации профсоюзов заявляют, что рекордное число приезжих никак не сказывается на благосостоянии работников отрасли. При этом многие работодатели задерживают им зарплаты или удерживают на низком уровне.

Работники туристической сферы Греции объявили 24-часовую забастовку

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