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Работодателю запрещено требовать рекомендации с прежнего места труда

17.04.2017 - 12:49

Новости Беларуси.  Какие документы необходимо предоставлять для устройства на работу, рассказали в программе «Открытый разговор».

Вадим Браташ, главный правовой инспектор труда Республиканского комитета профсоюза работников леса и природопользования:
Нанимателю запрещается требовать такие документы, как рекомендательные письма, характеристики с прежнего места работы.

Казалось бы, что тут плохого в характеристике?

Вадим Браташ:
А, если, допустим, работник не совсем красиво расстался со своим бывшим работодателем? Посудите сами: даст ли ему бывший работодатель хорошую характеристику?

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