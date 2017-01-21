новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Работу служб такси, использующих мобильные приложения, законодательно урегулируют

21.01.2017 - 19:17

Новости Беларуси. В Беларуси могут обязать перевозчиков, которые используют для связи с клиентом мобильные приложения, выполнять требования, которые актуальны и для такси, причем на законодательном уровне.

Кассовые аппараты, таксометры, обозначения и техосмотры – все это должно появиться у компаний, в том числе и тех, что резидентами Беларуси не являются. А вопрос использования мобильных приложений при автомобильных перевозках пассажиров планируют упорядочить в новой редакции соответствующего закона. Документ парламентарии должны рассмотреть на весенней сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Рыбак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи:
Бизнес уже широко предлагает эти технологии, как правило, это мобильные приложения, которые позволяют не только заказать услугу, но и рассчитать предварительную стоимость, идентифицировать перевозчика, транспортное средство. Но, к сожалению, вот эти технологии не находят достаточного отражения в законодательстве, а это приводит к спорным моментам. К невозможности защитить интересы пассажира.

Работу служб такси, использующих мобильные приложения, законодательно урегулируют

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Позвонили в час ночи и уволили: диспетчеры такси теряют работу из-за странных обвинений
Поймать такси в Беларуси станет сложнее: не все водители установили СКНО
Таксистов с 1 августа будут штрафовать за отсутствие прибора контроля выручки
Такси
Не дали чек в такси – за поездку можно не платить: такое право в Беларуси закрепят на законодательном уровне
Такси
Простые правила пользования услугой такси
Маршрутка в Минске
Ночные маршрутки вновь будут курсировать по Минску с 13 июня
В Минской области нашли тело 54-летнего таксиста
В Минской области нашли тело 54-летнего таксиста-ИП
Карпул
У вас нет автомобиля, но при одной лишь мысли о поездке в общественном транспорте бросает в пот? Ваш вариант — карпул
Все новости по теме Такси Минска
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru