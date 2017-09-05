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Работы из соломки Раисы Романени находятся в коллекциях многих стран мира

05.09.2017 - 11:10

Человек, которым может гордиться вся страна. О ее таланте знает буквально вся Европа. Работы Раисы Александровны находятся в коллекции Национального исторического музея Республики Беларусь, в музеях истории саломоплетения Венгрии и Америки, в частных коллекциях многих стран мира и Беларуси, головные уборы из саломки украшают сценические костюмы многих известных ансамблей, а пасхальное яйцо находится в коллекции пасхальных яиц принцессы Великобритании Анны.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Раиса Романеня, руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь – студии декоративно-прикладного творчества «Беларускі сувенір».

Раиса Романеня

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