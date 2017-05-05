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Работы корреспондентов и семейные фотографии: выставка «Ко Дню Победы» проходит в штаб-квартире СНГ в Минске

05.05.2017 - 13:14

Новости Беларуси. Теме победы посвящена фотовыставка в штаб-квартире СНГ. На пяти стендах размещены снимки из семейных альбомов ветеранов и участников боевых действий, работы военных корреспондентов, а также фото, сделанные в мирное время, где уже отражение памяти, которую трепетно оберегают на пространстве Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Шведов, постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ:
Один стенд мы решили назвать «Дипломаты идут на фронт». Для меня этот стенд дорог тем, что среди этих ополченцев и погибших в боях за Москву мой родной дед. Фотографии тех лет – это, может быть, наиболее яркое свидетельство. И те военные фотографии, которые остались, их, конечно, никакими сегодняшними фотографиями не заменить.

Все фотографии объединены по темам: «Наша общая Победа», «Пришел солдат с фронта», «Бессмертный полк». Эта уникальная экспозиция будет открыта для всех желающих вплоть до 9 мая.

Работы корреспондентов и семейные фотографии: выставка «Ко Дню Победы» проходит в штаб-квартире СНГ в Минске

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