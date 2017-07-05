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Работы предстоит очень много: 5 июля в Минске открывается 26 летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ

05.07.2017 - 10:28

Новости Беларуси. Главное политическое событие Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 5 июля в Минске открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупный форум наша страна принимает впервые.

Основная цель встречи парламентариев и делегатов из шести десятков стран – укрепить взаимное доверие и сотрудничество в регионе организации.

Кристин Муттонен, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ:
Работы предстоит очень много, мы будем много общаться с нашими белорусскими коллегами-парламентариями, с которыми не надо выстраивать доверие, поскольку оно уже есть. Мы прошли этот процесс.

Мы будем рады обмениваться идеями с нашими коллегами, рады работать вместе.

Минск уже давно стал площадкой, где обсуждаются вопросы по построению мира.

Ключевыми темами станут терроризм, кибербезопасность, затяжные конфликты, изменение климата, а также миграция и укрепление механизмов ОБСЕ по обеспечению прав человека. Форум в Минске продлится до конца недели. Его результатом станет минская резолюция – своеобразная стратегия для парламентов и правительств государств в экономической, политической и гуманитарной сферах.

Филиппо Ломбарди, заместитель председателя комиссии по политическим вопросам парламента Швейцарии:
Очень важно, что Минск стал площадкой такого форума. Я ценю эту роль, которую Беларусь играет в установлении мира  в Европе, поскольку она зачастую выступает в роли посредника в разрешении важных вопросов и конфликтов. И я надеюсь, что эта роль будет расти.

Швейцария и дальше будет оказывать поддержку Беларуси во всех начинаниях.

Мы надеемся, что наше сотрудничество будет только нарастать.

Андрей Рыбак, член делегации Республики Беларусь на 26 сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ:
В повестке сессии различные вопросы, от политических до экономических. Это и анализ ситуации в различных регионах стран-участниц ОБСЕ, и развитие «зеленой экономики», и много других вопросов, которые, действительно, очень сильно влияют на безопасность стран ОБСЕ.

Участие в открытии сессии примет и Президент. Александр Лукашенко встретится с руководством ОБСЕ.

Работы предстоит очень много: 5 июля в Минске открывается 26 летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ

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