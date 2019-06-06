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«Радасць духоўная». Православные отмечают Вознесение Господне. Говорим об истории праздника

06.06.2019 - 14:09

Новости Беларуси. Православные верующие празднуют Вознесение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из важнейших церковных праздников в память о событиях земной жизни Христа.

Согласно Евангелию, через 40 дней после своего воскресения Иисус Христос в последний раз явился апостолам и благословил их, а сам вознесся на небо.

Праздник сопровождают всенощные бдения, а утром в храмах проходят торжественные литургии. Священники в этот день облачаются в белые одежды в знак светлой жизни.

Протоиерей Сергий Гордун:
Пасля ўваскрасення з мёртвых Гасподзь Іісус Хрыстос, узнясенне яго, можна сказаць, гэта было завяршэнне яго зямнога служэння – і такое слаўнае завяршэнне. Падымаючыся на неба, ён усіх благаслаўляў, і гэтае благаславенне напоўніла вучняў радасцю.

Такі стан сёння і ў нас, у праваслаўных хрысціян. Радасць духоўная, малітва і благаславенне.

Ощущение чистоты какой-то, доброты, мира.

В этот день также принято вспоминать ушедших родных и не забывать о помощи. К праздничной трапезе верующие пекут луковые пироги и украшают их лесенками из теста.

Люди в материале: Протоиерей Сергий Гордун
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