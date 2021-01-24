«Может, технику военную заметили?» Жители украинского приграничья рассказали, что там происходит на самом деле
Новости Беларуси. На неделе военная тема нашла неожиданное продолжение в Украине. В тамошнем медиапространстве появилось занятное утверждение, будто Беларусь просит помощи в охране участка границы с Украиной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И не у кого-нибудь, а у ФСБ России. При этом внятно парировать, чем вызвано такое решение, у коллег не сильно-то и получается.
За них эту работу решили сделать мы. Наши корреспонденты съездили в украинское приграничье, чтобы из первых уст узнать, как там обстоят дела на самом деле.
Кристина Протосовицкая вместе с местными жителями искала в Ивановском районе чужаков, и вот что у них получилось.
По сути, граница Украины с Россией становится длиннее почти на тысячу километров – убеждают в своем репортаже украинские журналисты. Имея в виду, видимо, что эта тысяча проходит по территории Беларуси. Отправляемся в приграничную деревню Мохро Ивановского района. До пункта пропуска – 5 километров. Здесь живет чуть больше тысячи человек.
Лариса Парфиевич – воспитатель в местном детском саду. Переехала из Волынской области в Беларусь больше 20 лет назад.
Лариса Парфиевич, воспитатель Мохровского детского сада:
Сочиняют. У меня родственники бывает звонят. Они по интернету что-то прочтут, услышат и уже спрашивают. Говорю: «Нет, не верьте. Все нормально». Бывают разные вопросы, провокационные задают. Мы видим реальную картину. Наши родственники всегда завидуют нам, белорусам, стабильности нашей белорусской завидуют. Да, такое есть.
Дальше двигаемся к информационному центру деревни. Местный сельский супермаркет пользуется популярностью. Здешний продавец Галина Трушко всю жизнь прожила в Мохро. Все у нее как на ладони.
Галина Трушко, жительница деревни Мохро:
Мы в центре всех событий в деревне: что у нас творится, кто родился, кто женился, кто умер.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Вы всех знаете, мимо вас никто не пройдет неузнанным. Может, чужаки появились в деревне?
Галина Трушко:
Нет, у нас только свои, местные. У нас есть местные украинцы. Мы уживаемся с ними очень хорошо. У нас нет наезжих россиян. А если и были, то что?
Кристина Протосовицкая:
Никакой техники военной, самолеты?
Галина Трушко:
Нет, ничего. У нас тишина и спокойствие. Когда идет какая тяжелая техника, слышно же. У нас же не такая большая деревня, что ничего не услышишь, особенно если это ночью делается. Нет, ничего, у нас тишина, слава богу.
Кристина Протосовицкая:
И радиолокаторы не тащили?
Галина Трушко:
Во всяком случае я не видела. И никто не говорил, что где-то что-то тащили.
Часть белорусско-украинской границы проходит в лесной местности. Виктор Божко служит лесником 17 лет. Территория для обхода – 760 гектаров. Сам из Украины. Переехал еще в 1990-е.
Кристина Протосовицкая:
Вы работаете лесником. Что входит в ваши обязанности?
Виктор Божко, житель деревни Мохро:
В мои обязанности входит осмотр леса. Надо дежурить, проверять.
Кристина Протосовицкая:
Может, видели агентов каких-то?
Виктор Божко:
Нет, агентов не наблюдали, хотя все время нам извещают, чтобы мы звонили в случае чего. Сколько мы работаем с бригадой, пока никого нигде не видели. Каждого местного мы знаем, а если чужой, то сразу звонить надо в погранзаставу. Так что ничего, все нормально.
Кристина Протосовицкая:
А оборудование чужое военное?
Виктор Божко:
Нигде мы не замечали, никто не запускал. Все тихо, спокойно. Не нарушали, все нормально.
Иван Кухановец, председатель Мохровского сельисполкома:
Специфика, конечно, есть из-за того, что населенный пункт находится в пограничной зоне. Но законодательство либерально в этом отношении и к гостям Республики Беларусь, и к местным жителям. Местные жители уже привыкли к тому, что тут определенная у нас специфика в этом деле. Поэтому никаких жизненных проблем нам граница не добавляет.
Кристина Протосовицкая:
Для чистоты эксперимента двигаемся вдоль границы – от ивановской деревни Мохро к малоритским Мокранам. Здесь находится крупнейший грузовой и пассажирский пункт пропуска. О чем или о ком судачат местные?
В Мокранах живет чуть больше 600 человек, а в целом по сельсовету – 1600. Приграничными считаются две деревни. В местном хозяйстве трудятся немало украинцев. Кто-то переехал после начала войны на Донбассе, а кто-то еще в 1990-е.
Наталья Дордюк, жительница деревни Мокраны:
В связи с чем? Детям надо было идти в школу в первый класс. У нас там не было школы. Муж работал здесь, и вся семья переехала сюда. Купили маленький дом недалеко отсюда, потом, уже в 1998 году, нам дали первый президентский дом.
Кристина Протосовицкая:
Не было такого, что кто-то ходит, высматривает?
Наталья Дордюк:
Нет. У нас деревня небольшая. Если бы что-то было такое, то все знали бы.
Кристина Протосовицкая:
А можно ночью протащить к вам какую-то технику, например, или радиолокатор большой поставить, чтобы вы ничего не узнали?
Наталья Дордюк:
Нет, конечно. Как же его протащишь? Тут же люди, трасса, деревня. Люди живут очень близко к трассе. Нет, конечно.
Через Мокраны проходит международная трасса. Вдоль нее как раз стоит дом Зои Сайко. Она с семьей переезжала в 2013-м.
Зоя Сайко, жительница деревни Мокраны:
Мне нравится здесь, потому что здесь еще дисциплина, контролируют все, за все отвечают. А там нет дисциплины, нет порядка. Колхозы там, где я работала оператором машинного доения, там коров уже нет. Уже года четыре нет.
В Беларуси Зоя с мужем устроились в хозяйство и получили свое жилье. До пандемии стабильно раз в месяц проведывали родных в Украине, а сейчас уже год как не виделись.
Зоя Сайко:
Сейчас созваниваюсь с родственниками. Никто ничего такого не говорил. Может, по новостям там и было, но никто не говорил. Видно, тоже не очень доверяют.
Кристина Протосовицкая:
В такой деревне приграничной может быть так, что кто-то пройдет незамеченным?
Зоя Сайко:
Я не думаю, нет.
Кристина Протосовицкая:
Какие-то шпионские радиолокаторы должны появиться, может, технику военную заметили?
Зоя Сайко:
Нет, ничего не замечала. Мы здесь живем, я утром на работу выхожу, вечером прихожу, когда темно. Ничего нигде не видела.
Воспитывают детей, своих или чужих, заботятся о хозяйстве, домашнем или деревенском, проходят вдоль лесных чащ или целых границ, поддерживают ассортимент или беседу – они здесь живут. Своими глазами и из первых уст.
«Тщательно всё проверяется». Водители рассказали, что нужно, чтобы пересечь границу во время пандемии
Новости Беларуси. Грузоперевозки на уровне 2020 года, а пассажиропоток снизился в три раза. Что происходит на закрытых границах Беларуси?
С таким вопросом к западным рубежам отправился наш брестский корреспондент.
Напомним, с 21 декабря в наземных пунктах пропуска со всеми соседями Беларуси начали действовать ограничения на выезд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мера стала вынужденной на фоне распространения COVID-19.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Пункт пропуска «Козловичи» – крупнейший международный переход не только для Беларуси, но и в целом стран ЕАЭС. Ежегодно его пересекают более полумиллиона автомобилей. Как и прежде, здесь оживленно. В пандемию работа не останавливается: грузы движутся беспрепятственно и в том же объеме.
Юрий Ярошенко следует из Дании в Россию. Транспортировкой грузов (от запчастей до стиральных порошков) занимается с десяток лет. В «Козловичах» бывает стабильно шесть раз в месяц.
Юрий Ярошенко, водитель-международник:
Все доброжелательные, быстро все делают, в принципе. Нормально все, нравится. Здесь хорошо проходить, чем в других – на Украину, Россию. Здесь проще, быстро, классно.
Мы хотим быть уверенными в завтрашнем дне, как и все люди. Опасения были, но сейчас вроде все в норме.
Ключ к границе в условиях пандемии – статус водителя-международника.
Юрий Семенов, водитель-международник (Казахстан):
Что нужно предоставить? Паспорт, водительское удостоверение и карточка международника, техпаспорт на автомобиль, интересуются чипом.
За всеми водителями контроль. Обязательный пункт – не только проверка документов, но и измерение температуры, причем автоматически.
– Снимите головной убор и посмотрите в камеру. Как себя чувствуете? Нормально?
– Да.
Миломир Любичич, водитель-международник (Словения):
Температуру измеряем.
– Нужны такие меры?
– Конечно.
В связи с пандемией движение грузов не останавливается. Если сравнить доковидный 2019-й и ковидный 2020-й, то в «Козловичах» грузопоток на одном уровне.
Евгений Пилецкий, водитель-международник (Россия):
У нас никогда меньше не делалось, ни в пандемию, ни в кризисы. Всегда всё возим. Пандемии не боимся.
Михаил Орлов, водитель-международник (Россия):
После Нового года всегда такая обстановка. Еще машин мало. Пока все раскачиваются, все договора, туда-сюда. Сейчас пока всё нормально идет.
Павел Дудко, начальник отделения пограничного контроля «Козловичи»:
В 2019-м было пропущено чуть более 540 тысяч транспортных средств, в 2020-м – 530 тысяч. Незначительное снижение на 2 % можно объяснить временными ограничениями или временной приостановкой доставок грузов.
Рафаэль Ахметов из Франции в Казахстан везет крафтовое пиво. Говорит, пережили чуму, птичий грипп, человечество рано или поздно победит коронавирус.
Кристина Протосовицкая:
Как обстановка в «Козловичах»? Насколько быстро удается пройти?
Рафаэль Ахметов, водитель-международник (Казахстан):
Здесь очень тщательно все проверяется. У нас международные перевозки не останавливаются, иначе люди с голода помрут.
Кристина Протосовицкая:
«Козловичи» – это грузовой пункт пропуска. Наверняка здесь нет нарушителей границ.
Павел Дудко:
Почему же? Например, в прошлом году был один факт такой. На въезд в Республику Беларусь в транспортном средстве на сербской регистрации в составе груза прибыл гражданин Афганистана, который пытался скрыться от сотрудников с целью незаконного пересечения государственной границы. Благодаря правильным действиям наших сотрудников данный гражданин был выявлен и привлечен к ответственности.