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Радоница: старинные традиции наших предков

21.04.2017 - 12:54

Про Радоницу в народе говорили: до обеда пашут, на обеде плачут, после обеда скачут! К встрече с умершими родственниками наши предки готовились основательно, чтобы почтить их память и порадовать на славу. Накануне убирали могилки, а праздничный день на Минщине начинали с приготовления вкусных куличей и булочек (по пасхальным рецептам), причем бабушки любили говорить, что муку катают только на Радоницу. В обязательной программе был и поход в баню, к предкам нужно было прийти чистыми душой и телом. Затем отправлялись в церковь или каплицу на кладбище.

После того, как священник уходил, приступали к трапезе на самих могилах.  Складывали рушник или скатерть обязательно красивой стороной к земле, чтобы деды могли полюбоваться. Самый старший родственник обрызгивал могилку несколькими каплями водки, чтобы пригласить  предков на трапезу. Пили-кушали на могилках и обязательно по чуть-чуть угощали любимых предков всеми блюдами и напитками. Интересно, что на Полесье, кроме радоницы,  ходили поминать предков  в четверг после пасхи, в  католических регионах отмечали в воскресенье или понедельник на следующей неделе после пасхи, но в большинстве случаев это был вторник через неделю после пасхи, как и сегодня. В  традиционном меню на поминальном ужине были яйца, водка, гречневые или овсяные блины, квас с грибами, любимая каша.

На могилки наши предки приносили новые рушники и вешали их на кресты, или оставляли фартушки с вышитыми крестиками. Если в местности были старинные курганы, то радоницу начинали с поминовения далеких предков и обязательно приносили им горшочек с кашей, и только после этого отправлялись на могилки.

К слову, есть немало интересных версий,  откуда же пошло название радоница. Самая распространенная – наши прадеды радуются встрече с нами. Церковь трактует, что вторник после пасхи был выбран неспроста – так мы делимся с предками радостью воскрешения Христова.

Под вечер наши предки продолжали праздновать или у себя дома  или в карчме, и с песнями, битками в яйца, добрыми воспоминаниями о своих близких, проводили радоницу. Одним словом, день этот был в радость!

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