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«Радует, что не зря люди положили головы». В День Победы ветераны проехали по Гомелю в ретро-автомобилях

09.05.2017 - 14:04

Новости Беларуси. День Победы широко отмечают и в регионах. Так, гомельчане прошли 9 мая торжественным шествием по главной улице города. По разным оценкам, в нем приняли участие до 10 тысяч человек. В колонне проследовала и военная техника времен Великой Отечественной.

И все же главные герои, безусловно, ветераны. В этот день свои места они заняли в почетном кортеже из ретро-автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Декун, ветеран Великой Отечественной войны:
Настроение бодрое, несмотря на то, что 97 лет. Меня радует, что не зря люди положили головы. Хотелось бы, чтобы только дети не по-детски, а по-взрослому оценивали подвиг, который был совершен.

Аэлита Самсонова, ветеран Великой Отечественной войны:
Конечно, самый особенный день для Гомеля. Он был разрушен, тут не оставалось камня на камне. Город наш вырос красивый. По-моему, в нашем городе только жить, жить и жить.

Неизменным не первое десятилетие остается и маршрут. Праздничная колонна остановилась у Братской могилы советских солдат и подпольщиков, к подножию монумента гомельчане возложили сотни живых цветов.

«Радует, что не зря люди положили головы». В День Победы ветераны проехали по Гомелю в ретро-автомобилях

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