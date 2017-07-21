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Рам Натх Ковинд избран президентом Индии, поздравления направил Александр Лукашенко

21.07.2017 - 09:20

Новости Беларуси. В Индии объявили результаты президентских выборов. Главой страны стал Рам Натх Ковинд, выдвигаемый правящей Индийской народной партией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Само голосование прошло еще 17 июля, однако урны с бюллетенями вскрыли только накануне, а голоса пересчитывали семь раз.

Ковинд заручился поддержкой 65% выборщиков. Он стал вторым президентом-выходцем из далитов. Так в Индии называют членов низших каст неприкасаемых. В течение 16 лет Ковинд был адвокатом в Высоком суде Дели и Верховном суде страны, затем был депутатом верхней палаты парламента и губернатором штата.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Рама Натха Ковинда с избранием на должность президента, подчеркнув, что Беларусь заинтересована в активном расширении связей с Индией.

Рам Натх Ковинд избран президентом Индии, поздравления направил Александр Лукашенко

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