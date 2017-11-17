﻿ «Раньше можно было одного иметь, теперь уже три»: что изменилось с появлением нового указа о ремесленной деятельности? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Открытый разговор

«Раньше можно было одного иметь, теперь уже три»: что изменилось с появлением нового указа о ремесленной деятельности?

17.11.2017 - 23:21

Новости Беларуси. О новшествах, касающихся мастеров, рассказали в программе «Открытый разговор».  

Пётр Арушаньянц, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:
Очень важная особенность: возможность привлечения учеников. Раньше можно было одного иметь, теперь это уже три. Таким образом, появляется преемственность в передаче опыта, таких традиций.

Мы решили вопросы, которые были не совсем понятны.

И, такая ожидаемая норма – это возможность продавать свою продукцию через Интернет.

Ремесленники: «Открытый разговор»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Ремесленник во время работы получил травму: её считают бытовой или производственной?
Как ремесленнику вывезти товар за рубеж: «Наш профсоюз занимается этими вопросами. Списочно всё оформляется»
Корпоративный кодекс: «Открытый разговор»
Могут ли заставить идти на корпоратив?
«Под угрозой увольнения заставляют посещать столовую комбината, где торговая наценка, как у ресторана – 140%»
Могут ли заставить соблюдать дресс-код на работе?
Кто составляет корпоративный кодекс и как внести правки в него?
Работа онлайн на дому: «Открытый разговор»
Все новости по теме Работа в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru