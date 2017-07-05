новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

«Раньше зелёные зоны были, сейчас всё замостили плиткой, воде просто некуда деваться»: в Минске 130 мест подтоплений

05.07.2017 - 21:30

Новости Беларуси. Почему определённые места в Минске затапливает после дождя, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
Сколько проблемных мест в Минске, которые выпадают обильные осадки?

Юрий Субботин, директор УП «Горремливнесток»:
В принципе, их порядка 130. Самая проблемная – это Немига. Как была, так и осталась. Проблемы по району Ваупшасова, Ванеева-Партизанский проспект, улица Интернациональная, Янки Купалы, Сурганова, несмотря на то, что там принимали меры, строился коллектор.

Но, тем не менее, затопления, всё-таки, возникают.

Олег Степанюк:
Из-за чего это происходит? Это особенность расположения улиц? Или особенности расположения коллекторов?

Юрий Субботин:
В первую очередь, это – рельеф. Рельеф местности. Очень много низин и площадь водосбора по подтопляемым местам с каждым годом увеличивается. Увеличивается, потому что проводятся работы по благоустройству. Возьмём, например, улицу Интернациональную: между Ленина и Комсомольской – низина. Раньше, когда ещё площадь Центральная была, там  была зелёная зона, вода не попадала сюда, на улицу Интернациональную.

А теперь всё в плитке, в асфальте, воде некуда деваться.

Единственное место, куда она может утечь – это в дождеприёмную решётку. Такая же картина на улице Революционной, центр города. Раньше зелёные зоны были вдоль тротуаров, сейчас всё замостили плиткой, все въезды во дворы, всё замощено. Воде просто некуда деваться, пока она не уходит в решётку дождеприёмную. А, с учётом того, что эти сети строились в конце 50-ых – начале 60-ых годов, закладывались проектным решением диаметры небольшие – 250-300 миллиметров, площадь увеличилась, соответственно, поток воды, который попадает в колодец дождеприёмный, гораздо больше, чем был раньше, всё-таки, зелёная зона впитывает влагу. 

«Большой город»: потопы в Минске – были, есть и будут?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Большой город»: потопы в Минске – были, есть и будут?
«Если человек попадёт в этот колодец – 100%, что он живым оттуда не вернётся»
Почему плохо, когда дождь идёт сразу в Первомайском и Заводском районах Минска?
«Посчитали, что станция обойдётся порядка $100 000». Зачем в минских коллекторах хотели установить датчики?
Директор «Горремливнестока»: «Бутылки, мусор задержались, а всё остальное – в Свислочь. Это, конечно, очень плохо»
«На 4 балла точно потянет»: директор «Горремливнестока» оценил состояние коллекторов
«На Горецкого в трубу даже собачью будку загнало». Как чистят ливневую канализацию в Минске
Потопы на Немиге: оправдал ли ожидания новый коллектор и почему там нельзя расширить трубы?
Все новости по теме Погода в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru