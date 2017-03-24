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Распределение: что нужно знать студенту?

24.03.2017 - 12:13

Человек проводит на работе треть своей жизни. Чтобы это была счастливая треть, к выбору стоит подходить серьёзно и осознанно. Время близится к лету, а значит, новый поток молодых специалистов вскоре приступит к работе. Во многих ВУЗах страны из-за перехода с пятилетнего на четырёхлетний срок обучения, выпускается вдвое больше молодых специалистов. Бюджетники усиленно ищут места для распределения.

Дарья училась на бюджете. Вот уже год, как она по распределению работает в частной туристической компании. Обязательную практику со второго курса девушка проходила здесь.

Для частной организации предоставление платформы для отработки – ответственный шаг. Кстати, здесь важен аттестат, ведь получить характеристику у предыдущего работодателя невозможно. Как правило, многие частные компании "за" молодых специалистов и новое дыхание в коллективе, но есть и свои нюансы.

Конечно, больше шансов, что в университете утвердят государственный запрос, но пример Даши доказывает, что устроится в частную компанию на отработку бюджетнику реально.

А вот Настя Можейко, вероятнее всего, отправится на отработку в Барановичи, хоть и хотела бы остаться в Минске. Девушка задумалась о распределении ещё на 2-ом курсе и устроилась в частную школу тренером по художественной гимнастике. Запросы на молодого специалиста поступили и из частной организации в Минске и из государственной в Барановичах.

Кстати, студенты, которые сами оплачивали учебу, имеют возможность гарантированного распределения по желанию. Получить свободный диплом могут те, кто имеет проблемы со здоровьем, беременные женщины, а также заботящиеся о ребёнке до трёх лет. Располагают льготами и замужние или женатые студенты. А вот те, кто рассматривал вариант открытия ИП и трудоустройства туда на распределение, могут об этой идее забыть. Распределиться как ИП невозможно. Предварительное распределение уже закончилось во многих ВУЗах. Трудоустроить обещают всех. Статистика прошлых лет это подтверждает.

По традиции именно отличники имеют право первыми выбрать место из тех, что предлагает университет. И главное помните, куда бы вы ни отправились на отработку, проявить себя шанс есть везде.

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