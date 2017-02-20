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Распределение – права выпускников и обязанности нанимателей: «Открытый разговор»

20.02.2017 - 19:47

Новости Беларуси. Распределение: «обязаловка» или путёвка в жизнь? Первая работа, как первая любовь, запоминается на всю жизнь. Хорошо, если это всерьёз и надолго, а что, если – крах всех юношеских надежд? Как выпускнику найти своё место под солнцем во время «Открытого разговора» рассказали депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Елена Колеснёва и правовой инспектор Совета Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш» Иван Ципко.

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