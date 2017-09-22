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«Рассчитываем обсудить множество вопросов, в том числе политических»: парламентарии Брюсселя прибыли с визитом в Минск

22.09.2017 - 14:38

Новости Беларуси. Новый этап белорусско-бельгийских отношений. Парламентарии Брюсселя прибыли с визитом в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 сентября депутаты Королевства встретились с коллегами из Палаты представителей, где рассказали, что нынешний визит для них – возможность обменяться мнениями, а также изучить политическую систему нашей страны, которая отличается от бельгийской. В Беларуси надеются, что работа гостей в Минске будет продуктивной и депутаты из Брюсселя смогут составить объективное представление.

Йолин Ван Камп, депутат Палаты представителей Федерального парламента Королевства Бельгия
Хотели бы изучить парламентскую систему в Республике Беларусь. Мы отлично понимаем, что есть различия между нашей системой и системой здесь. Нам бы хотелось обсудить именно эти вопросы. Мы с нетерпением ждем этих встреч, потому что рассчитываем обсудить множество вопросов, в том числе и политических. Это будет очень интересно и важно для нас.

Депутаты Палаты представителей высказали мнение, что активизация парламентских контактов Беларуси и Бельгии в том числе сможет оказать и позитивное влияние на ситуацию на Европейском континенте. Первые шаги в этом направлении уже сделаны: в июле 2017 года в Минске прошла летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«Рассчитываем обсудить множество вопросов, в том числе политических»: парламентарии Брюсселя прибыли с визитом в Минск

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