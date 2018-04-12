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«Рассказал мне про авиацию, про полёты, про само небо. Вот с тех пор я, наверное, и заболел»: как Олег Новицкий стал лётчиком

12.04.2018 - 23:38

Новости Беларуси. О космонавте Олеге Новицком рассказали в программе «Специальный репортаж».  

Олег Новицкий, лётчик-космонавт:
Мне, я считаю, повезло, потому что дорогу в авиацию мне показал двоюродный брат.

Он первым поступил в Борисоглебское лётное училище.

И в один из отпусков, когда приехал, рассказал мне про авиацию, про полёты, про отношение курсантов, про само небо. И вот с тех пор я, наверное, и заболел.

Алёна Сырова, СТВ:
Расправить крылья и полететь простая мечта любого, рождённого ходить по Земле. Мечта высокая, притягательная, но вполне реализуемая. Достаточно записаться на занятия, скажем, в аэроклуб. Но наш герой пошёл дальше, вернее, полетел ещё выше. Правда, через 22 года.

Олег Новицкий:
Когда заканчивал академию имени Гагарина, приехали представители центра подготовки. Сказали, что именно в этом году у них проходит набор в отряд. И по хорошей традиции, лётчики, которые чувствовали себя практически идеально здоровыми, всегда пытались пройти отбор. Естественно, я написал рапорт, начал проходить.

И у меня это удачно получилось.

Его неземные командировки, в общей сложности, уже насчитывают 340 суток. Впервые он полетел в космос в октябре 2012 года. Спустя 4 года повторил полёт.

С момента возвращения на Землю прошло 10 месяцев, а Новицкий признан годным к третьему полету, ждёт назначения в экипаж. Между экспедициями он, конечно, приезжает на Родину, в Беларусь, подзарядиться. И не раз отметит: по родной земле ходить любит, но больше всё же летать над нею.

«Космос родной земли». Специальный репортаж

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